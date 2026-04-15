El Gobierno de San Juan lanzó una nueva edición del programa “Despierta tu Talento Digital”, que ofrecerá cerca de 1000 cupos gratuitos para capacitar a niños, adolescentes y adultos en herramientas tecnológicas. Las inscripciones estarán habilitadas desde las 12 horas del miércoles 15 de abril, a través de la web del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, apunta a fortalecer la formación en áreas vinculadas a la economía del conocimiento, con un fuerte enfoque en las nuevas generaciones.

Las clases comenzarán el lunes 20 de abril y se extenderán hasta el martes 7 de julio. Como cierre, el miércoles 8 de julio se realizará una muestra tecno-didáctica en la que los participantes exhibirán los proyectos desarrollados durante la cursada.

El programa tendrá como eje central la capacitación de niños y adolescentes, quienes estarán divididos en dos grupos etarios: de 9 a 11 años y de 12 a 18 años. La formación incluirá talleres de robótica, robótica con inteligencia artificial, ilustración y dibujo digital con IA, modelado e impresión 3D, desarrollo de videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, Arduino y aeromodelismo.

Los cupos se distribuirán en diferentes puntos de la provincia, incluyendo la sede del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, ubicada en Avenida Ignacio de la Roza y Catamarca, y los Puntos Digitales del departamento Sarmiento, en Media Agua y Los Berros.

Además, esta edición incorpora un espacio de formación para adultos mayores de 18 años en los departamentos Rivadavia, Capital y Santa Lucía, con el objetivo de potenciar la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos. En estos casos, las clases comenzarán el 27 de abril.

Entre las capacitaciones destinadas a adultos se destacan cursos de herramientas digitales Office, impresión 3D orientada a emprendedores, desarrollo web, marca personal, creación de contenidos con inteligencia artificial y programación con IA.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca democratizar el acceso a la tecnología y promover la formación en habilidades clave para el futuro laboral, consolidando a San Juan como un polo en crecimiento dentro de la economía del conocimiento.

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio web oficial: https://cecisanjuan.gob.ar/.