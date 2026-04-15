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Despierta tu Talento Digital abre 1.000 cupos en San Juan para todas las edades
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan lanzó una nueva edición del programa “Despierta tu Talento Digital”, que ofrecerá cerca de 1000 cupos gratuitos para capacitar a niños, adolescentes y adultos en herramientas tecnológicas. Las inscripciones estarán habilitadas desde las 12 horas del miércoles 15 de abril, a través de la web del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, apunta a fortalecer la formación en áreas vinculadas a la economía del conocimiento, con un fuerte enfoque en las nuevas generaciones.
Las clases comenzarán el lunes 20 de abril y se extenderán hasta el martes 7 de julio. Como cierre, el miércoles 8 de julio se realizará una muestra tecno-didáctica en la que los participantes exhibirán los proyectos desarrollados durante la cursada.
El programa tendrá como eje central la capacitación de niños y adolescentes, quienes estarán divididos en dos grupos etarios: de 9 a 11 años y de 12 a 18 años. La formación incluirá talleres de robótica, robótica con inteligencia artificial, ilustración y dibujo digital con IA, modelado e impresión 3D, desarrollo de videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, Arduino y aeromodelismo.
Los cupos se distribuirán en diferentes puntos de la provincia, incluyendo la sede del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, ubicada en Avenida Ignacio de la Roza y Catamarca, y los Puntos Digitales del departamento Sarmiento, en Media Agua y Los Berros.
Además, esta edición incorpora un espacio de formación para adultos mayores de 18 años en los departamentos Rivadavia, Capital y Santa Lucía, con el objetivo de potenciar la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos. En estos casos, las clases comenzarán el 27 de abril.
Entre las capacitaciones destinadas a adultos se destacan cursos de herramientas digitales Office, impresión 3D orientada a emprendedores, desarrollo web, marca personal, creación de contenidos con inteligencia artificial y programación con IA.
Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca democratizar el acceso a la tecnología y promover la formación en habilidades clave para el futuro laboral, consolidando a San Juan como un polo en crecimiento dentro de la economía del conocimiento.
Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio web oficial: https://cecisanjuan.gob.ar/.