Personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones se marcharán este miércoles 29 en todo el país. En San Juan, la concentración será frente a la Legislatura Provincial.

Este miércoles, San Juan se suma a la marcha nacional en protesta contra la desregulación del nomenclador de prestadores para personas con discapacidad promovida por el Gobierno Nacional. Personas con discapacidad, sus familias, prestadores, transportistas e instituciones se concentrarán a las 9:30 en Avenida Libertador, entre las calles Las Heras y España, frente al Centro Cívico.

Desde el Colectivo de Discapacidad Argentina y el Foro Permanente de Discapacidad convocaron a movilizarse en oposición al proyecto gubernamental que propone cambios significativos en la forma en que se fijan los aranceles para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Esta medida de fuerza se replicará en todo el país, con una concentración principal en Buenos Aires frente a la Quinta de Olivos.

Riesgo de desigualdad y exclusión

Las ONG advierten que, de aprobarse el proyecto, cada sistema de cobertura podría pagar diferentes valores por una misma prestación, lo que podría llevar a que algunas personas con discapacidad queden sin tratamiento. Esta desregulación amenaza con aumentar la desigualdad y la exclusión dentro del sistema de salud y atención para personas con discapacidad.

Un llamado a la conciencia

El colectivo nacional convocó a una campaña para visibilizar la emergencia en discapacidad. “Hace muchos años que se vulneran los derechos humanos de las personas con discapacidad. Al no recibir diagnósticos ágiles y gratuitos, al no tener acceso a la educación, al no tener propuestas reales para jóvenes y adultos como recreativos y laborales, al no poder vivir en libertad, hoy la discapacidad está en emergencia”, comunicaron. Además, señalaron que “no hay sueldos dignos para los profesionales de la salud y educación y cada vez es más difícil acceder a medicamentos”.

Para apoyar esta causa, invitan a compartir un flyer de la campaña hasta el próximo domingo 2 de junio, con el objetivo de aumentar la visibilidad de esta problemática y lograr un mayor impacto social y político.