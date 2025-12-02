Un violento robo conmocionó a la localidad bonaerense de Billinghurst, en General San Martín, donde seis delincuentes encapuchados desvalijaron la casa del veterano de Malvinas Rafael Martinelli, de 63 años, y se llevaron incluso las medallas que lo acompañaron desde su participación en la guerra. El hecho ocurrió el sábado y quedó registrado en cámaras de seguridad, que muestran cómo los ladrones saltaron la medianera, forzaron las rejas y entraron varias veces al domicilio durante la madrugada.

En el momento del asalto, Martinelli (extripulante del crucero General Belgrano) y su esposa estaban de vacaciones en la Costa Atlántica. Fue una vecina quien notó el portón abierto y alertó a la familia. Cuando la hija del matrimonio, Estefanía, llegó al lugar junto a la policía, los delincuentes ya habían escapado, dejando un colchón en el patio con electrodomésticos que pensaban retirar más tarde.

La secuencia delictiva incluyó el robo de joyas, aparatos electrónicos, objetos personales y las medallas de guerra del excombatiente, el bien de mayor valor simbólico para la familia. “Lo que más bronca nos da es que se llevaron las medallas. No tienen respeto por nada”, expresó Estefanía.

La joven también denunció que recibió amenazas tras hacer público el hecho y afirmó que algunos de los ladrones serían de Loma Hermosa y otros de la villa Loyola, en Podestá. Incluso aseguró haber visto fotos de los objetos robados ofrecidos en redes sociales. “Me da mucha impotencia”, dijo al describir el estado en el que quedó la vivienda, con colchones dados vuelta y muebles revueltos.

El robo afectó profundamente a Martinelli, quien vivió la guerra con apenas 20 años y conserva un fuerte vínculo emocional con sus condecoraciones. “Es algo que no puede recuperar”, señaló su hija. La familia pide justicia y espera que, al menos, puedan recuperar las medallas sustraídas.