Detuvieron a 15 conductores en estado de ebriedad a la salida de un boliche

Este martes 28 de abril, mientras San Juan amanecía con temperaturas agradables, la calma en la Villa Cabecera de 9 de Julio se vio alterada por un operativo de seguridad vial que terminó con quince conductores demorados por circular ebrios al salir de un local bailable.

El procedimiento fue ejecutado por personal policial junto a la Comisaría 11 en las inmediaciones de la iglesia y frente al edificio municipal durante el horario de desconcentración del boliche. Los infractores permanecieron detenidos unas quince horas hasta recuperar la sobriedad y luego fueron liberados, aunque deberán afrontar las multas correspondientes.

Desde la fuerza policial indicaron que existe una profunda preocupación ante un "contexto marcado además por picadas, corridas y persecuciones" por parte de quienes manejan alcoholizados e intentan escapar de los controles. Esta situación se agrava porque a esa hora comienza a circular una gran cantidad de trabajadores que se dirigen a sus puestos laborales por la zona.

Los uniformados remarcaron que el establecimiento nocturno "funcionaba con escasa supervisión en materia de seguridad" y confirmaron que se pondrá el foco en controlar el ingreso de menores al lugar.

Por directivas superiores se anunció que se "reforzarán los controles no solo en las inmediaciones del local, sino también en los ingresos al departamento" para prevenir incidentes y ordenar el tránsito. Asimismo, las autoridades policiales anticiparon que "en los próximos fines de semana se intensificarán los operativos en todos los accesos al lugar" con el fin de proteger a la comunidad.