Boca Juniors visitará este martes a Cruzeiro con la posibilidad de dar un paso clave hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un gran momento y con puntaje ideal en el Grupo D, producto de sus triunfos en las dos primeras fechas. Un nuevo resultado positivo lo dejaría prácticamente clasificado a la siguiente instancia del torneo continental.

Del otro lado, Cruzeiro intentará hacerse fuerte como local tras un arranque irregular en la competencia, donde suma una victoria y una derrota. El conjunto brasileño necesita sumar para no comprometer sus chances de avanzar en el grupo.

El partido podrá verse en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefe, además de plataformas digitales como Disney+ Premium. El árbitro designado será el uruguayo Esteban Ostojich.

En cuanto a lo futbolístico, Boca repetiría una base consolidada con figuras como Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Adam Bareiro en ofensiva, apostando a sostener su buen presente tanto a nivel local como internacional.

Con el liderazgo del grupo en juego y la clasificación al alcance, el Xeneize afronta una prueba exigente en Brasil, en un duelo que puede empezar a definir su futuro en la Copa Libertadores.