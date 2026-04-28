Argentina recuperó el estatus de libre de influenza aviar altamente patógena, lo que habilita la reapertura de exportaciones de carne de pollo y otros productos avícolas. La decisión fue comunicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria tras cumplir con los plazos sanitarios sin nuevos brotes en el país.

El organismo confirmó el cierre del último foco detectado en aves comerciales y elevó la autodeclaración ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, paso clave para recuperar la confianza de los mercados internacionales y normalizar el comercio exterior.

Según se informó, debieron transcurrir más de 28 días desde la finalización de las tareas de control en los brotes registrados en Buenos Aires y Córdoba sin que se detectaran nuevos casos. Ese período es obligatorio según los protocolos internacionales para considerar al país nuevamente libre de la enfermedad.

Durante la emergencia sanitaria, se aplicaron medidas como el sacrificio de aves afectadas, la desinfección de establecimientos y un estricto sistema de vigilancia epidemiológica en todo el territorio.

Con la recuperación del estatus sanitario, el país podrá retomar negociaciones con socios comerciales que exigen esta condición para importar productos avícolas. La gripe aviar había generado restricciones y mayores controles, afectando uno de los sectores exportadores clave de la agroindustria.

El nuevo escenario representa un impulso para la cadena avícola, que busca recuperar mercados y niveles de exportación tras meses de limitaciones, en un contexto donde la sanidad animal resulta determinante para el comercio internacional de alimentos.