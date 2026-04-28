Brian Sarmiento logró lo que nadie esperaba tras su eliminación de Gran Hermano

La televisión argentina vivió una jornada vibrante este lunes 27 de abril con una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada que mantuvo a miles de espectadores pegados a la pantalla. El programa inició su transmisión con una base de poco más de diez puntos heredada de Pasapalabra pero el interés del público creció rápidamente cuando se anunció que Zunino era el primer salvado de la placa lo que llevó el rating a los trece puntos con tres décimas.

La gran sorpresa de la velada fue el desembarco de Gladys la Bomba Tucumana quien se sumó al juego para ocupar el lugar dejado por La Maciel. Su llegada generó un impacto inmediato en la audiencia con un pico de catorce puntos con siete décimas mientras la popular cantante que brilló anteriormente en el Bailando advertía que viene a "explotar" la casa ante la mirada atónita de sus nuevos compañeros.

Sin embargo el momento de mayor tensión se produjo con la esperada definición del mano a mano entre Brian Sarmiento e Yipio un duelo que venía gestándose con fuertes campañas cruzadas y enfrentamientos directos que los pusieron al límite durante toda la semana. El desenlace que marcó la salida del exfutbolista de la competencia se convirtió en lo más visto de la noche logrando la marca máxima de catorce puntos con nueve décimas.

Con estos registros el reality consolida su éxito diario promediando entre doce y trece puntos demostrando que el público sigue fiel a las historias que se tejen dentro de la casa más famosa.