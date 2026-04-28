James Gunn canceló una de las películas más esperadas del universo DC

La ilusión de ver a The Authority en la pantalla grande ha sufrido un golpe seco. James Gunn ha decidido dar marcha atrás con uno de los proyectos que más curiosidad generaba entre los seguidores de los cómics. El anuncio llegó a través de sus redes sociales donde explicó que la película ha quedado relegada al fondo del cajón.

Según las palabras del propio director “el guion aún no estaba del todo listo, pero lo más importante es que no encajaba en el contexto más amplio del Universo Cinematográfico de DC, tanto en lo que respecta a la historia como a cuestiones prácticas. Quizás algún día. Pero no a corto plazo”. Esta decisión marca el primer gran proyecto anunciado que se echa a pique en su universo.

Gunn también aprovechó para desmitificar algunos rumores sobre su involucramiento personal en la escritura de esta historia. Al respecto aclaró que “nunca habría tenido tiempo para hacerlo y, aunque sé que esta es una teoría online popular, nunca tuve la intención de guionizarla o dirigirla”.

A pesar de este freno otros títulos siguen su curso habitual como Booster Gold que se encuentra en desarrollo y Paradise Lost que está en desarrollo extremo. Por ahora los héroes que surgieron de la serie Stormwatch deberán esperar mientras el estudio evalúa el futuro de sus historias.