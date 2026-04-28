La humanidad se prepara para presenciar un suceso que marcará a toda una generación por su magnitud y rareza. Se aproxima el eclipse solar más largo del siglo, un fenómeno donde el cielo se oscurecerá por completo durante varios minutos. Esta cita con el cosmos es tan excepcional que no volverá a ocurrir en un lapso de 157 años. La franja de visibilidad total será limitada, abarcando principalmente territorios de Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

En España, regiones como Álava en Euskadi se posicionan como lugares privilegiados para contemplar cómo la luz desaparece. Según informó la agencia "EFE", este espectáculo total no retornará a esa comunidad hasta el lejano año 2183. El impacto visual será tal que incluso se podrán distinguir estrellas y planetas en medio de la jornada.

Los observadores podrán maravillarse con las llamadas "Perlas de Baily", que son destellos provocados por los rayos atravesando los valles lunares. Inmediatamente después surgirá el impactante "Anillo de diamante", un efecto que simula una joya brillante en el firmamento. Para disfrutarlo sin riesgos es vital usar protección especial, ya que cualquier descuido puede dañar la visión de forma permanente.

Aunque este es el evento principal, el calendario astronómico sumará otros hitos menores en agosto de 2027 y enero de 2028. Estas fechas conforman lo que algunos ya denominan como el "Trío Ibérico", una serie histórica de encuentros entre el sol y la luna. La expectativa crece a medida que se acerca el momento en que el día se convierte en noche de repente.