El juicio por la Causa Cuadernos avanza hacia una etapa decisiva con el cierre de las indagatorias a los imputados, lo que dará paso a una nueva fase centrada en la declaración de testigos clave. El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°7.

La última tanda de indagatorias se realizará el próximo 30 de abril, cuando deberán declarar el exsecretario de Obras Públicas José López y los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. Con estas exposiciones, se dará por concluida esta instancia del juicio.

A partir de allí, el tribunal iniciará durante mayo una ronda de 43 testimonios, distribuidos en distintas audiencias. Entre los convocados figuran periodistas, empresarios y exfuncionarios vinculados a la investigación.

Entre los primeros en declarar estarán los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes participaron en la investigación que dio origen al caso. También fueron citados otros nombres relevantes como el economista Roberto Lavagna y la diputada Mariana Zuvic.

El cronograma prevé audiencias a lo largo de todo el mes, con fechas ya fijadas para el 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo, en las que se escucharán los distintos testimonios previstos por el tribunal.

La causa investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de fondos a partir de sobornos en la obra pública, en un expediente que involucra a exfuncionarios y empresarios y que es considerado uno de los casos de corrupción más importantes del país.

Con el cierre de las indagatorias y el inicio de las testimoniales, el proceso entra en una fase clave que podría aportar nuevos elementos para esclarecer los hechos y definir responsabilidades en uno de los juicios más relevantes de los últimos años.