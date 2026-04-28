El gobierno de Javier Milei avanzó en la privatización del Belgrano Cargas y definió el destino del material rodante en el marco del proceso de desestatización del sistema ferroviario de cargas. La medida forma parte de una estrategia para transferir la operación a manos privadas y atraer inversiones.

Según la normativa oficial, el material rodante será vendido mediante remates públicos o incluido en los contratos de concesión que se licitarán a nivel nacional e internacional. Además, se fijaron criterios para su valuación, que estarán a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El esquema establece que todo el dinero obtenido por la venta será destinado a un fideicomiso específico, con el objetivo de financiar obras de infraestructura ferroviaria en las vías que pasarán a ser operadas por empresas privadas.

La iniciativa se enmarca en el proceso iniciado en 2025, cuando el Ejecutivo autorizó la privatización total de la empresa estatal. El plan contempla la separación de las distintas unidades de negocio y la concesión de las líneas ferroviarias (como Belgrano, San Martín y Urquiza) junto con sus talleres e inmuebles asociados.

De concretarse, el Estado dejará de operar miles de kilómetros de vías y transferirá la gestión del sistema a operadores privados, en línea con la política oficial de reducir la participación estatal en empresas públicas.

El Belgrano Cargas es una pieza clave para el transporte de productos agrícolas y minerales en el país, con una red que atraviesa gran parte del territorio nacional. La privatización busca modernizar el sistema, aunque también genera debate por su impacto en el empleo y la logística ferroviaria.