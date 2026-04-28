Qué le dijo Brian Sarmiento a Danelik al ser eliminado de Gran Hermano

La noche del lunes 27 de abril marcó un antes y un después en Gran Hermano Generación Dorada con la partida de Brian Sarmiento. El exfutbolista no pudo superar el mano a mano contra Yipio y tuvo que despedirse de sus compañeros en un clima de absoluta tensión. Sin embargo el momento que realmente paralizó a la casa ocurrió justo antes de que cruzara la puerta de salida.

Brian se acercó a Danelik la influencer tucumana con la que vivió un romance intenso para dejarle un mensaje cargado de sentimiento que se escuchó con total claridad. El deportista la tomó del oído y le dijo “Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos” provocando que la joven estallara en un llanto inconsolable. Entre lágrimas ella lo despidió con un abrazo apretado y un beso sintiendo el vacío de quien fue su mayor sostén.

Mientras tanto el resto de los participantes dejó a la vista las profundas fracturas del grupo. Por un lado Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya celebraron la eliminación con una euforia tan explosiva que terminó en la hiperventilación de Yipio. En la otra vereda Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia no pudieron ocultar su angustia por la pérdida de un aliado clave en una etapa donde la competencia se vuelve cada vez más feroz.