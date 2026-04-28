Mica Viciconte habló de la famosa "lista negra" de los 15 de Allegra Cubero

Lo que debía ser una velada de pura magia para Allegra Cubero terminó generando una ola de comentarios que obligó a los adultos a salir al cruce. La joven celebró sus 15 años el pasado viernes 25 en una fiesta que organizó meticulosamente junto a su papá pero la alegría se mezcló con el ruido de las redes sociales donde muchos usuarios criticaron la lista de asistentes.

Los rumores sugerían que los invitados eran mayormente amigos de Fabián Cubero y Mica Viciconte dejando poco espacio para las elecciones de la cumpleañera. Cansada de las especulaciones la panelista decidió romper el silencio con un descargo directo sobre su rol en el armado del evento. Mica fue tajante al asegurar que "Yo no invité a nadie, no hice la lista, nada. De verdad, no decidí la lista de invitados ni nada".

Además buscó aclarar que la presencia de sus allegados respondió únicamente a la voluntad de la adolescente al explicar que "Yo no invité a nadie, no hice la lista, nada. De verdad, no decidí la lista de invitados ni nada. Mi familia y amigas vinieron porque ella los quiso sumar".

En sintonía con este mensaje Fabián Cubero también defendió la autonomía de su hija y el vínculo que ella construyó con su círculo íntimo mencionando que "Fue un evento para que ella disfrute. Nosotros somos de invitar a los amigos a casa, hacer asados y Alli generó un lindo vínculo con todos ellos, por eso estaban". Para la pareja lo fundamental siempre fue respetar los deseos de la homenajeada por encima de cualquier opinión externa ya que "Lo único que importaba es que ella lo pasara bien" en su gran noche.