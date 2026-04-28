La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave con el inicio de las indagatorias a decenas de imputados. El primero en presentarse será el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, señalado como uno de los principales responsables del esquema bajo investigación.

Las declaraciones comenzarán en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. En total, cerca de 30 personas (entre exfuncionarios y empresarios) deberán comparecer en este nuevo tramo del expediente.

La investigación apunta a un entramado de presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, con sospechas de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y pagos indebidos a proveedores.

Según la causa, el esquema habría implicado el desvío de cifras millonarias del Estado, con participación de funcionarios y empresarios del sector de insumos médicos.

Spagnuolo ya había sido indagado y procesado previamente por delitos como fraude al Estado, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, pero ahora deberá volver a declarar ante la aparición de nuevas pruebas en el expediente.

Las audiencias se extenderán durante varias semanas y podrían ser determinantes para definir la situación judicial de los acusados, en una causa que se convirtió en uno de los principales escándalos de presunta corrupción en el manejo de fondos sociales en el país.