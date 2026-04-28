El paso de los tenistas argentinos por el Masters 1000 de Madrid tuvo resultados dispares en los octavos de final. Tomás Martín Etcheverry quedó eliminado tras caer en sets corridos ante el francés Arthur Fils, mientras que Francisco Cerúndolo continúa en competencia y buscará avanzar a cuartos.

Etcheverry no pudo imponer su juego y fue superado con claridad por Fils, que se llevó el partido por 6-3 y 6-4. A pesar de la derrota, el argentino alcanzó por primera vez los octavos de final en Madrid, lo que marca un crecimiento en su rendimiento en este tipo de torneos.

El platense atraviesa una temporada destacada y logró meterse entre los mejores 25 del ranking ATP, además de acumular una importante cantidad de victorias en polvo de ladrillo, superficie en la que viene mostrando su mejor versión.

Por su parte, Francisco Cerúndolo tendrá la chance de seguir avanzando cuando enfrente al belga Alexander Blockx en busca de un lugar en los cuartos de final. Llega en buen nivel tras superar al ítalo-argentino Luciano Darderi en la ronda previa.

El desafío para Cerúndolo no es menor, ya que necesita sumar puntos importantes en el torneo para sostener su ranking, teniendo en cuenta que defiende la gran actuación del año pasado, cuando alcanzó las semifinales en la capital española.

Con un argentino ya eliminado y otro aún en carrera, el torneo en Madrid sigue siendo una oportunidad clave para medir el nivel del tenis nacional frente a la elite del circuito internacional.