Un hombre de 26 años fue aprehendido en el departamento Chimbas tras ser señalado como el presunto autor de un robo simple en perjuicio de un menor de 13 años. El procedimiento fue realizado por personal de la Motorizada 6, bajo directivas del ayudante fiscal de turno, Dr. Jorge Salinas.

El hecho tuvo como damnificado a un adolescente de 13 años. De acuerdo a fuentes policiales, tras tomar conocimiento del ilícito, los efectivos iniciaron un operativo en la zona que permitió dar con el sospechoso en un corto período de tiempo. El delincuente fue identificado como Julián Ariel Gutiérrez, de 26 años, con domicilio en el barrio Los Cardos, también en el departamento Chimbas.

El celular recuperado fue reconocido por su dueño.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron el secuestro de un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto G04s, de color verde, el cual contaba con una funda protectora de tonos azul y negro. El aparato fue reconocido por el menor como de su propiedad.

Tras la aprehensión, el sujeto fue trasladado a sede policial, donde quedó vinculado a una causa por el delito de robo simple, a disposición de la Justicia interviniente.

El caso quedó bajo la órbita del sistema de Flagrancia, mientras que el elemento sustraído fue restituido conforme a las actuaciones correspondientes. Desde el ámbito judicial indicaron que se avanzará con las medidas procesales para definir la situación del detenido en las próximas horas, ya que cuenta con un frondoso prontuario por delitos en su mayoría de robos bajo distintas figuras enla escala penal.