La tranquilidad de varios vecinos sanjuaninos se vio afectada por una maniobra delictiva que hoy tiene tras las rejas a un referente del sector comercial. Gabriel Balmaceda, propietario de diversos negocios en la provincia, enfrenta una compleja situación judicial tras ser imputado por el delito de estafa. El caso tomó impulso el pasado viernes, cuando la jueza de Garantías Flavia Allende decidió dictar la prisión preventiva para el sospechoso, avalando el pedido realizado por el fiscal Duilio Ejarque y la auxiliar Guadalupe Segado, integrantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El escenario planteado durante la audiencia reveló un mecanismo repetitivo de engaño. Según la investigación, Balmaceda establecía contacto con particulares interesados en vender sus vehículos para concretar las operaciones.

Sin embargo, el problema surgía al momento del pago, ya que el empresario entregaba cheques falsos a cambio de los rodados. Esta modalidad se repitió en seis ocasiones registradas entre los meses de enero y marzo de 2026, periodo en el que los damnificados acudieron a las autoridades para denunciar al mismo autor.

El impacto financiero de estas transacciones fraudulentas no es menor, dado que el perjuicio económico ascendería a unos $20.000.000. A pesar de haber logrado el secuestro de las voluntades de los vendedores, el paradero de las seis motos obtenidas mediante este engaño sigue siendo un misterio para los investigadores.

Existe la firme sospecha de que el implicado pudo haber revendido las unidades a terceras personas de forma inmediata. Actualmente, el empresario fue trasladado al penal de Chimbas, donde deberá esperar el avance de las pericias y el cierre de la investigación penal.