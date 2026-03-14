Día del número Pi: la importancia de la constante 3,14 en el mundo

Cada 14 de marzo, el calendario científico global se detiene para celebrar el Día del número Pi, una fecha elegida específicamente por la aproximación decimal de esta constante matemática, el 3,14. Cristian Bernal, docente de álgebra de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Fe, destacó la relevancia de este valor en múltiples desarrollos científicos y tecnológicos.

Bernal explicó que el número Pi surge de la relación intrínseca entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, precisando que “si yo divido ese perímetro por el diámetro me va a dar siempre este número, independientemente de cuán grande o chica sea esa circunferencia”.

La utilidad de esta constante trasciende el ámbito académico para insertarse en la vida diaria. El profesor sostuvo que a partir de este valor se construye un sistema de medición angular que permite estudiar aspectos como el área de la circunferencia o funciones trigonométricas como seno y coseno, afirmando que “a partir de allí se construye un sistema de medición angular que permite estudiar cuestiones como el área de la circunferencia o funciones trigonométricas como seno y coseno”. Estos conceptos resultan fundamentales en la tecnología actual, ya que el experto remarcó que “este numerito es fundamental para estudiar ondas, como las de radio o las visuales, y eso hace que la tecnología las pueda procesar”.

Con el objetivo de acercar estos conocimientos a la sociedad, la sede de la UTN Santa Fe alberga el Paseo de las Matemáticas, un espacio abierto a toda la comunidad y completamente gratuito que cuenta con estaciones interactivas. Al respecto de esta iniciativa, Bernal señaló que “es un espacio abierto a toda la comunidad y completamente gratuito. Tratamos de que el visitante juegue con las matemáticas y se interese”.