Claves del estilo de Lionel Messi: cómo lograr un look masculino elegante

Lejos de las estridencias y los colores imposibles, la imagen de Lionel Messi se ha consolidado como un referente de la elegancia masculina basada en la simplicidad y la seguridad.

Esta evolución, que lo llevó de looks juveniles deportivos a trajes perfectamente entallados que luce en la actualidad, demuestra que “la sofisticación no siempre grita, a veces susurra”. La base de su guardarropa son los tonos neutros como el azul marino, negro, gris, blanco y beige, evitando estampas llamativas porque la neutralidad aporta versatilidad.

En eventos formales, su aliado infalible es el traje slim fit con hombros bien definidos, largo exacto de pantalón y camisas blancas o celestes con corbatas discretas. Sobre esta elección, el análisis es contundente: “no es el traje más caro, es el que mejor queda”.

En su cotidianeidad, el estilo del capitán mantiene coherencia mediante el uso de jeans oscuros rectos, remeras básicas lisas, zapatillas blancas limpias y camperas bomber o blazers relajados.

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El cuidado personal es parte central de su imagen actual, manteniendo el cabello corto y natural con laterales definidos y una barba corta perfectamente perfilada, entendiendo que “la constancia en el cuidado personal construye identidad”. Los accesorios estratégicos, como relojes elegantes, anteojos de sol clásicos y zapatillas premium discretas, acompañan sin competir entre sí, reflejando un lujo que “no es ostentoso, es silencioso”.

Con la madurez, su estilo se volvió más estructurado y consciente. Para aplicar el "método Messi", se recomienda ordenar el placard, quedarse con lo que realmente se usa, elegir cortes que favorezcan al cuerpo, no seguir todas las tendencias y apostar por básicos de calidad manteniendo las prendas impecables. Finalmente, se destaca que “cuando el look acompaña quién sos, no hace falta sobrecargar nada” ya que su presencia habla por sí sola.