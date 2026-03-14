Por qué Telefe analiza echar a Brian Sarmiento de Gran Hermano

La estadía de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada se vio sacudida por una notificación judicial que llegó directamente a las autoridades de Telefe.

El participante enfrenta un embargo por una deuda de cuota alimentaria que asciende a 18 millones de pesos, acumulada tras 22 meses sin realizar pagos a su expareja, Jazmín Tessie Poza. Según detalló Santiago Riva Roy en el programa DDM, el exjugador preveía esta situación al ingresar al reality: “Él sabía, no pagó y entró a la casa sabiendo que lo iban a embargar al haber un sueldo mostrable y facturado”.

La medida judicial afecta directamente los ingresos que Sarmiento genera dentro de la competencia. El periodista Martín Candalaft precisó que “le van a embargar 1.5 millones de pesos del sueldo de Brian, que es casi todo el sueldo del primer mes", y añadió: "No sé si él está enterado, pero el oficio ya llegó al canal y a la productora”.

Por su parte, el abogado de Poza, Horacio Solari, fue contundente sobre el destino de los honorarios al afirmar que “no va a ir un peso a los bolsillo de Brian hasta que no se salde la deuda de cuota alimentaria. En total son 18 millones de pesos por los 22 meses”. Riva Roy sumó que el letrado le informó que “es eso más los intereses que se generaron. Además, me dijo que pronto va a salir la liquidación del resto del dinero”.

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La cuota original se había fijado en 300 dólares —unos 426 mil pesos al cambio actual—, pero el conflicto trasciende lo económico. Tessie Poza, quien también lo acusó de abandono, expresó que "lo más doloroso que él hace es la diferencia entre las nenas".

Ante el avance legal, desde la producción explicaron que “desde GH van a hablar con la familia de Brian y le van a decir que tienen que cumplir con esto y les preguntaron si quieren que le avisen a Brian sobre esto”. La continuidad de los pagos dependerá de la permanencia del jugador, ya que el cobro semanal cesará cuando quede fuera del programa.