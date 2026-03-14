Lollapalooza Argentina 2026: Tyler The Creator y Lorde lideraron el día 1

La edición 2026 del Lollapalooza Argentina inició con una convocatoria masiva en el Hipódromo de San Isidro, destacándose por la conexión emocional entre artistas internacionales y el público local. El rapero Tyler, The Creator fue uno de los actos centrales, presentándose con un look rojo y una puesta de luces impactante mientras interpretaba “Big Poe”, “Sugar on my tongue”, “Stop playing with me” y “Tell me what it is”. Durante su show, arengó a los presentes: “¿Están bien? Hola a todos, ¡levanten los brazos!”. Un momento destacado fue cuando recibió una bandera argentina con su cara y la Copa del Mundo, comentando divertido: “Gracias. Voy a llevarme esto a mi casa. Esto es…”.

Lorde protagonizó otro de los picos de la noche, regresando tras cuatro años con temas de su nuevo álbum “Virgin”, como “Hammer”, y clásicos como “Royals”, “Broken Glass” y “Buzzcut Season”. La cantante, que vistió lentes con luces blancas y una remera raída, saludó con entusiasmo: “¡Hola Argentina! ¿Cómo están? Estoy feliz de reencontrarme con ustedes, ¡ha sido un largo tiempo!”. En una charla íntima, expresó: “Estaba esperando venir acá a cantar. La primera vez que vine me enseñaron que las cosas son diferentes acá. Ustedes sienten de otra manera y, en ese modo somos parecidos, ya que siento demasiado”. También agregó: “Es particularmente especial hacer este show para ustedes porque siento que es lo que soy. Siento poca separación entre la persona que soy acá y fuera del escenario. Pero sé que me conocen, lo hacen mejor que yo. Me ven de una manera en que me gustaría verme a mí misma”, cerrando con un emotivo: “Los extrañaré después de esta noche”.

La cuota de teatralidad local la puso Turf. Su líder, Joaquín Levinton, ingresó montado a un caballo y vestido de polista para tocar “Gatitas y ratones”. “Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar acá y no allá”, bromeó antes de seguir con “No se llama amor” y “Me hace sentir”, esta última con visuales del dúo Miranda!. Incluso se permitió una broma hacia el headliner estadounidense: “Andá a buscarla al ángulo, Tyler, andá”.

El festival también contó con Djo (Joe Keery), quien con gorra de lana y campera de cuero presentó “End of Beginning” y saludó: “¿Qué pasa, Buenos Aires?“, cerrando con un “¡Gracias, los amo!”. Por su parte, el K-pop llegó con Katseye (Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae), quienes con atuendos rojos y magenta interpretaron “Debut” y “Gameboy”. Una de ellas exclamó “¡Buenos Aires!” y Daniela compartió: “Esto es muy personal para mí. Tengo raíces latinas. Esta cultura, esta música, esta energía son parte de mi corazón y estar acá con ustedes en este escenario es un sueño tan grande que no lo puedo creer”. Danny Ocean, vestido de negro y con bandana, sumó sus hits “Imagínate”, “Volare” y “Amor”, pidiendo: “Okay, conmigo, ¡todo el mundo arriba!” y declarando: “Amo Buenos Aires con toda mi alma”.

Publicidad

La potencia punk llegó con Turnstile, liderada por Brendan Yates junto a Franz Lyons y Patt McCrory. Franz manifestó: “Estamos muy emocionados de estar aquí. Realmente me encanta tocar música con ellos todo el tiempo. Tener nuestra primera fecha es realmente increíble”, a lo que Patt añadió: “Sí, emocionado de que sea la primera en este pequeño viaje”. Sobre la audiencia argentina, notaron que “la última vez que tocamos acá nos dimos cuenta de que no solo cantaban las canciones, sino que tuvimos la experiencia de que cantaban los riffs y los solos y las partes de batería, y es una experiencia tan diferente donde puedes ver que la emoción y la pasión son un poco diferentes que en cualquier otro lugar”. Concluyeron señalando que “acá realmente se siente que la música lo supera todo. Ni siquiera necesitamos saber qué nos estamos diciendo entre nosotros, pero si el ritmo es bueno y los sonidos y compases son geniales, y todos lo están sintiendo, te lo harán saber”.

Balu Brigada, el dúo neozelandés de los hermanos Beasley, también conectó con el público arengando: “¡Buenos Aires! ¿Lo están escuchando desde allá? Continúen con esa energía”. Confesaron: “Nos sentimos muy honrados de haber sido invitados a tocar aquí. Es una ciudad increíble y un festival increíble, y hay tantas personas que nos inspiran, así que se siente realmente especial poder tocar para una audiencia como esta. Para nuestro primer show propio en Argentina ha sido muy divertido”. Bromeando sobre estar “tan cerca como sea posible de ser argentinos”, explicaron: “Hablando genuinamente, los argentinos tienen una buena base de apreciación por el rock. Pero en general, la energía de la multitud aquí… realmente escuchan, realmente participan, y requiere mucho menos esfuerzo para nosotros en el escenario lograr que se involucren. Si decimos, ‘Queremos que salten’, ellos saltan. En otros lugares podrías decirlo y tal vez solo algunos lo hagan”. Además, destacaron: “Esta es la primera vez que tenemos un show donde hay un tipo de ‘circle of death’ o pozo, y eso fue increíble”.

El chileno Easykid vivió su debut fuera de su país diciendo: “En verdad es algo súper significativo, sobre todo porque esta es la primera vez que toco en un Lolla fuera de Chile”. Añadió que “Chile para mí era como un hito grande, entonces imagínate estar ahora en otro país, Argentina, es importante y me tiene ansioso, pero siento como una buena vibra, así que vamos a darle todo” y compartió su plan: “Planeo salir a hacer el show, botar harta energía, gritar harto, volverme bien loco y, ojalá, la gente se contagie de eso y podamos vivir un buen show, un buen momento hoy en la tarde”.

Desde el mediodía, el predio vibró con Mora Fisz —con look asimétrico total-black y temas como “Mil preguntas”—, Jero Jones, Spaghetti Western con Francisca Figueroa, Tiger Mood y Guitarricadelafuente. La jornada cerró con el set de luces de neón de la DJ Peggy Gou (Kim Min-ji).