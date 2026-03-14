¿Querés el pelo de Juli Poggio? Probá esta mascarilla de palta y miel

La melena larga y luminosa de Juli Poggio es una marca de estilo que demuestra que la salud capilar no requiere de procesos complejos. Para revitalizar la fibra tras la exposición al verano o el uso frecuente de secadores, se sugiere una mascarilla nutritiva compuesta por una palta madura, una cucharada de miel y otra de aceite de coco.

El proceso consiste en pisar la fruta hasta crear una pasta cremosa e integrar los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea que se aplica de medios a puntas sobre el pelo ligeramente húmedo. Se debe dejar actuar la preparación entre 20 y 30 minutos antes de enjuagar con agua tibia y realizar el lavado normal con shampoo y acondicionador.

Este hábito de hidratación semanal debe complementarse con el uso de protectores térmicos, la reducción del calor de las bucleras y cortes de puntas regulares. En medio de estos consejos de belleza, la influencer también le dio a su hermana Lolo Poggio un consejo de oro para triunfar en Gran Hermano: "que no piense".