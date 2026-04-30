El Gobierno convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para discutir un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas, en medio de la necesidad de actualizar los ingresos frente a la inflación.

La reunión será clave para definir una recomposición de los sueldos del sector, que vienen perdiendo poder adquisitivo en los últimos meses y esperan una mejora que acompañe el ritmo de los precios.

En la mesa de negociación participarán representantes del Estado, empleadores y trabajadoras, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple tanto la situación económica general como las condiciones específicas del sector.

Actualmente, las escalas salariales se encuentran vigentes desde el último ajuste, pero los gremios y referentes del sector vienen reclamando una actualización urgente ante el impacto del costo de vida.

El resultado de la negociación podría definir nuevos valores para las distintas categorías, así como posibles revisiones periódicas para evitar un nuevo retraso en los ingresos.

El encuentro se da en un contexto económico complejo, donde distintos sectores laborales buscan reabrir paritarias para recomponer salarios y sostener el poder de compra de los trabajadores.