El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los cuatro astronautas de la misión Artemis II y los felicitó por el histórico vuelo tripulado alrededor de la Luna, el primero en más de medio siglo. Durante el encuentro, destacó la valentía de la tripulación y el impacto global de la misión.

La misión Artemis II, desarrollada por la NASA, logró un hito al convertirse en el viaje tripulado que más lejos llegó desde la Tierra, superando récords históricos y marcando un nuevo paso en la carrera espacial.

En el acto participaron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial Canadiense. El mandatario subrayó las exigencias físicas y mentales necesarias para este tipo de misiones y calificó a los tripulantes como “muy valientes”.

Durante la recepción, Trump combinó elogios con un tono distendido: bromeó sobre la posibilidad de viajar al espacio e incluso preguntó si un presidente podría participar en una misión.

El evento también tuvo momentos polémicos, como comentarios irónicos hacia el administrador de la NASA, Jared Isaacman, que generaron repercusión en redes sociales.

En paralelo, el mandatario aprovechó la ocasión para reforzar el objetivo de Estados Unidos de regresar a la Luna y avanzar hacia futuras misiones, incluida la posibilidad de establecer una presencia permanente y proyectar viajes a Marte en los próximos años.

La visita de los astronautas a la Casa Blanca se dio semanas después de completar una misión de diez días alrededor del satélite natural, considerada clave dentro del programa Artemis, que busca retomar la exploración lunar tripulada y consolidar el liderazgo estadounidense en el espacio.