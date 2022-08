En la jornada del lunes, desde Emicar plantearon que se debería trabajar en un proyecto de alcohol para los conductores de vehículos. Propusieron esto por la cantidad de siniestros viales fatales en los que personas alcoholizadas iban al volante. Tras estas declaraciones, DIARIO HUARPE consultó a diputados de San Juan pertenecientes a distintos bloques y la mayoría aseguró que esta normativa es necesaria. No obstante, comentaron que antes de hacer algún proyecto debe analizarse el tema en profundidad, teniendo en cuenta las estadísticas y los factores de los siniestros viales ocurridos en los últimos años en la provincia.

Según comentó José Luis Flores, presidente de la Fundación Emicar, la franja etaria que más fallece por estos siniestros es la que va desde los 16 hasta los 35 años. Por este motivo, mencionó: “Se nos están muriendo por el alcohol, deberíamos estar trabajando en un proyecto de ley por el alcohol cero, la idea es que quien maneja no tome”.

Publicidad

Flores afirmó que actualmente se vive “una pandemia del alcohol”, ya que es el principal factor por el que se producen siniestros viales fatales, seguidos de la velocidad y del uso del celular mientras se maneja.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ante esta situación, pidió que se tomen acciones, como así también, solicitó una reunión con el Consejo de Seguridad Vial para charlar el tema.

Tras estas declaraciones, desde el sector viñatero y gastronómico salieron al cruce. Se mostraron en desacuerdo con esta propuesta que los afectaría y aseguraron que debe haber penas más duras para los conductores ebrios que superen la cantidad permitida de alcohol en sangre.

“Penas mucho más duras, años sin manejar, días presos, multas difíciles de pagar, quita de carnet de conducir por años, creo que con eso se soluciona el tema”, dijo sobre el tema el presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, Eduardo Garcés.

Publicidad

Luego de estas declaraciones, los diputados de la provincia opinaron sobre el tema y, en su mayoría, se mostraron a favor de una normativa de alcohol cero en conductores de vehículos. Aunque, admitieron que es necesario estudiar el tema y tener en cuenta estadísticas. Gran parte cree que es necesaria esta implementación porque anteriormente se hicieron campañas que hablaban sobre conductores responsables y, a pesar de ellas, sigue habiendo siniestros viales fatales. Esta propuesta la respondieron diputados de todos los bloques, a excepción del Justicialista, de Lealtad y de Con Fe Somos San Juan.

Dato

Los diputados que, a pesar de ser consultados reiteradas veces de forma telefónica por este medio, no respondieron fueron del bloque justicialista. Entre ellos están Juan Carlos Abarca, Marcela Monti, Celina Ramella, Eduardo Cabello, Marcela Monti y Jorge Barifusa. Quien tampoco respondió fue Florencia Peñaloza del boque Con Fe Somos San Juan. Tampoco respondieron Graciela Seva de Lealtad y Enzo Cornejo del PRO Juntos por el Cambio

Qué dijeron diputados

Sergio Miodosky - Bloque Producción y Trabajo

“Habría que ver el proyecto y, con base en eso, decidir. Me parece perfecta la iniciativa y estoy de acuerdo, es una problemática grave que afecta y habría que tomar el toro por las astas”.

Sergio Miodosky.

Gustavo Usin - Bloque Actuar

“Habría que evaluar cómo está funcionando la tolerancia cero en otras provincias donde rige. Si funciona bien y sería una posibilidad para mermar los siniestros viales y el desorden vial, hay que ver de qué manera se puede aplicar. Debe ir acompañada de campañas como del conductor designado. No sería malo estudiar las alternativas y ver cómo está funcionando en otras provincias porque, si Emicar lo sugiere, hay que poner especial atención”.

Gustavo Usin.

Andrés Chanampa - Bloque Bloquista

“Me parece perfecto. Se han implementado acciones como la campaña del conductor designado y, evidentemente, la mayor parte de los siniestros viales se producen por fallas humanas. Además, se han detectado muchísimos casos de accidentes con personas alcoholizadas al volante”.

Andrés Chanampa.

Daniel Enrique Montaño - Bloque San Juan Primero

“Si es por una cuestión de seguridad, debería prevalecer el tema de la seguridad e integridad física de quienes manejan y de quienes hacen uso de la vía pública. Hay que analizar y estudiar bien todo, pero estoy totalmente de acuerdo. Debería ser alcohol cero, más allá de las opiniones encontradas, por una cuestión de seguridad debería ser más rigurosa la ley. También se puede ser más duros con las sanciones para no generar este tipo de riesgos por el consumo excesivo de alcohol”.

Enrique Montaño.

Andrés Marcelo Mallea - Bloque del Este

“Todas las leyes son viables, pero tienen que cumplir el objetivo que se requiere. En este caso, habría que hacer un estudio y evaluar estadísticas de los siniestros viales de los últimos años porque no todos fueron por exceso de alcohol. Hay otras cosas que también influyen, como el uso de celulares al volante. Hay que estudiar muy bien ese tema, hay que tener muchas cosas en cuenta, y no de forma liviana, para no perjudicar al sector viñatero”.

Marcelo Mallea.

Horacio Quiroga - Bloque Frente Grande

“Respondo a título personal porque todavía no hay ninguna iniciativa. Si estamos hablando de que quien vaya al volante debe certificar alcohol cero, no tengo ninguna duda, quien bebe no puede manejar. Hay que tener conciencia de que no se puede manejar si se bebe porque los reflejos no funcionan y entramos en una zona de alto peligro. El conductor designado y la responsabilidad al volante garantizan y ponen en valor la vida humana y la tranquilidad de las familias”.

Horacio Quiroga.