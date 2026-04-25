Una investigación por una serie de hechos ilícitos contra la propiedad registrados en distintos puntos de San Juan avanzó con tres allanamientos simultáneos, el secuestro de diversos elementos de interés para la causa y la incautación de un automóvil que habría sido utilizado para cometer al menos dos de los robos bajo pesquisa.

La pesquisa fue llevada adelante por personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de San Juan, que inició tareas investigativas tras detectar distintos hechos con características coincidentes. Según fuentes del caso, los investigadores trabajaron con relevamientos en los lugares donde se denunciaron los ilícitos, análisis de registros fílmicos y recopilación de testimonios que permitieron reconstruir movimientos y establecer patrones en la modalidad empleada.

Hubo secuestro de elementos de dudosa procedencia e investigarán su origen.que

A partir de ese trabajo, los pesquisas lograron identificar al menos dos hechos delictivos en los que se constató la participación de un mismo vehículo, utilizado como medio de movilidad para la comisión de los robos.

Esa línea investigativa, reforzada con otros elementos probatorios recolectados en las escenas, permitió solicitar y ejecutar medidas judiciales sobre tres domicilios vinculados a la causa.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea y arrojaron resultados positivos, de acuerdo con la información oficial. Durante los allanamientos, el personal policial secuestró distintos efectos considerados de interés para la investigación, presuntamente relacionados con los hechos denunciados.

Entre los elementos incautados también figuró el automóvil señalado en la pesquisa como el vehículo utilizado para perpetrar los ilícitos, considerado una pieza clave dentro del avance de la causa.

Los objetos secuestrados fueron publicados para el reconocimiento de los damnificados.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el secuestro del rodado permitió consolidar una de las principales hipótesis que manejaban los investigadores respecto de la dinámica empleada para cometer los robos, basada en movilidad rápida, reiteración de patrones y participación de personas que aún están bajo análisis.

Los operativos fueron ejecutados en el marco de medidas ordenadas judicialmente y se enfocaron en domicilios que habían surgido de cruces de información, tareas de campo y evidencia reunida durante la pesquisa.

Si bien no trascendieron oficialmente identidades de sospechosos ni el detalle completo de los elementos incautados, desde la investigación señalaron que los secuestros quedaron incorporados como evidencia para profundizar el análisis de los hechos.

La causa continúa en curso y ahora los investigadores buscan determinar la totalidad de episodios en los que podrían haber intervenido los implicados, establecer si existieron otros hechos cometidos bajo la misma modalidad y avanzar en la definición de las responsabilidades penales correspondientes.

No se descartó que, con el avance de las medidas investigativas, puedan surgir nuevas diligencias, ampliaciones de prueba o nuevas intervenciones judiciales vinculadas a la misma estructura delictiva que se encuentra bajo investigación.