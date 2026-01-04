La Doble Difunta Correa volvió a confirmar por qué es una de las carreras que pesan en el calendario de San Juan. En el inicio del 2026 rutero, la clásica de 170 kilómetros coronó como ganador a Leonardo Cobarrubia, del Sindicato Empleados Públicos, quien resolvió la competencia en un final ajustado y cargado de tensión, luego de una tarde de alta exigencia física y táctica.

Cobarrubia cruzó la línea de llegada con un tiempo de 3 horas 44 minutos 22 segundos. La definición se dio en los últimos metros, cuando el pelotón reducido aceleró a fondo y el ganador encontró el espacio justo para lanzar su sprint y quedarse con una victoria que vale más que un simple primer puesto.

La 69ª edición de la Doble Difunta Correa fue, una vez más, una carrera de desgaste. El tradicional ida y vuelta a Vallecito, sumado a los giros finales en el circuito urbano de 9 de Julio, seleccionó el grupo de punta con el paso de los kilómetros. El ritmo sostenido, los ataques intermitentes y el calor obligaron a correr con inteligencia, cuidando energías para un cierre que se intuía veloz.

La llegada fue ajustada. En los últimos kilómetros, el grupo principal neutralizó cualquier intento de escapada y todo se resolvió en un sprint corto y explosivo. Cobarrubia apareció con potencia en el momento justo y logró marcar la diferencia sobre sus perseguidores inmediatos.

El segundo lugar fue para Ricardo Escuela, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Bruno Fernández, completando un podio que reflejó la paridad de la competencia y el alto nivel mostrado en este inicio de temporada.

La palabra del ganador

Tras la llegada, Cobarrubia dialogó con Radio La Voz 100.5 y puso el foco en el trabajo colectivo y en lo que representa ganar esta carrera. “Qué lindo comenzar el año así. Ganar es lindo, pero ganar una Difunta Correa no tiene palabras”, expresó, visiblemente emocionado por el resultado.

El ganador también reconoció que no fue una jornada sencilla desde lo físico, pero destacó el respaldo del equipo como clave para sostenerse en carrera. “Yo no venía del todo cómodo, pero le debo todo a mis compañeros. El equipo confió en mí y me dieron todo lo que tenían”, explicó.

Sobre el momento decisivo, Cobarrubia detalló cómo se dio la definición en los kilómetros finales: “Me dejaron bien ubicado faltando pocos kilómetros y ahí pude hacer lo mío. Sabía que si llegaba en el grupo, tenía una chance”.

Finalmente, dedicó el triunfo a su entorno más cercano, remarcando el esfuerzo silencioso detrás de cada carrera. “Esta victoria es para mis compañeros, para mi familia, para los que están siempre, incluso en los momentos difíciles”, cerró.

Clasificación general

Leonardo Cobarrubia Ricardo Escuela Rodrigo Díaz Ángel Oropel Maximiliano Navarrete Mauro Domínguez Santiago Uriel Videla Gerardo Tivani

Lo que viene

La Doble Difunta Correa volvió a cumplir su rol de termómetro del ciclismo sanjuanino y abrió oficialmente una temporada que tendrá citas fuertes como el Giro del Sol y la Vuelta a San Juan.