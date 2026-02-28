El Ejército de Israel informó este sábado de una sexta oleada de misiles lanzados por Irán hacia territorio israelí, lo que desató nuevamente las alarmas antiaéreas en Jerusalén, Tel Aviv y regiones centrales. Las defensas aéreas interceptaron los proyectiles y se escucharon explosiones en los cielos israelíes, aunque por el momento no se reportan víctimas graves ni daños significativos.

El comunicado militar indicó que es la sexta alerta de misiles en el mismo día, con las fuerzas de defensa identificando los lanzamientos y activando sistemas de intercepción para enfrentar la amenaza. Sirenas sonaron en múltiples áreas, y los interceptores trabajaron para neutralizar los proyectiles entrantes.

Publicidad

Las alarmas se escucharon varias veces en centros urbanos clave como Jerusalén y Tel Aviv, marcando una escalada significativa en la confrontación directa entre Irán e Israel. Las autoridades israelíes han instado a la población a seguir protocolos de seguridad y permanecer atentas a nuevas alertas.

Este episodio se da en el contexto de tensiones crecientes entre ambos países, con recientes operaciones militares y ataques anteriores que ya habían trasladado la confrontación a enfrentamientos directos con intercambio de misiles y actividades de defensa aérea.