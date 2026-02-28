Boca Juniors afronta un duelo clave este sábado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Boca Juniors, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, con el aliciente del regreso de Leandro Paredes tras una lesión y con la intención de volver al triunfo en La Bombonera.

El partido está programado para iniciarse a las 17:45 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium; el árbitro designado es Pablo Dóvalo y el VAR estará a cargo de Nicolás Lamolina.

Boca llega tras un empate como local frente a Racing en el torneo local y con la motivación de su reciente triunfo en la Copa Argentina, mientras que Gimnasia de Mendoza busca sumar puntos en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino.

En cuanto a las formaciones, Boca podría presentar a Agustín Marchesín; Marcelo Wiegandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Paredes y Williams Alarcón en el medio; con Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel en el ataque, aunque pueden existir variaciones tácticas hasta último momento.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, alinea a Lautaro Petruchi en el arco; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz y Luciano Paredes en defensa; con Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini y Ulises Sánchez en la zona de volantes; y Santiago Rodríguez junto a Valentino Simoni en ofensiva.

El regreso de Paredes (quien estaba ausente por lesión) suma expectativa al encuentro y puede ser un factor clave para que Boca recupere ritmo en el torneo local. Por su parte, el equipo mendocino quiere aprovechar la historia del cruce y su actualidad para sorprender a un rival tradicionalmente dominante en su casa.