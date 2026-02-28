La extraña reaparición de Jim Carrey en París desata teorías de clon

La reciente gala de los César Awards en el Olympia de París, celebrada entre el 26 y 27 de febrero de 2026, se ha convertido en el epicentro de una teoría conspirativa global que cuestiona la identidad de Jim Carrey. Tras recibir un César Honorífico, la apariencia del actor desató un debate en plataformas como TikTok y X, donde usuarios aseguran que el comediante ha sido reemplazado por un clon.

Los impulsores de esta hipótesis señalan cuatro factores sospechosos: un cabello largo y negro azabache que difiere de su anterior estilo grisáceo; rasgos faciales que lucen "demasiado lisos" o "hinchados"; una actitud notablemente más sobria que su clásico histrionismo; y sus pasados discursos filosóficos sobre la inexistencia del "yo", que para algunos sugieren que el actor original fue "eliminado".

Las redes sociales estallaron con declaraciones de usuarios convencidos del engaño. La cuenta HustleBitch (@HustleBitch_) publicó: "THEY GOT HIM. INTERNET IS CONVINCED JIM CAREY WAS CLONED - AND SAY THIS VIDEO PROVES IT More red carpet video from Paris is going viral fast. Something feels off. Many online are pointing out this kind of appearance is something Jim Carrey would've mocked years ago". Asimismo, el usuario @Leo_rising_333 afirmó de manera tajante: "THAT. IS. NOT. JIM. CAREY.".

Pese al revuelo digital, los hechos en la ceremonia mostraron a un Carrey activo que ofreció un discurso emotivo en francés e incluso bromeó con ingenio sobre su pronunciación. Medios internacionales prestigiosos reportaron el evento como un regreso triunfal tras su retiro parcial. Expertos explican que estas narrativas suelen activarse por nostalgia o cambios físicos visibles, pero aclaran que no existe evidencia científica del reemplazo, tratándose probablemente de la evolución natural del artista de 64 años.