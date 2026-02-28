El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el inicio de una operación militar “masiva” y continua contra la República Islámica de Irán, con el objetivo declarado de “aniquilar” y “destruir” el régimen iraní, incluyendo sus misiles y su armada.

Trump hizo el anuncio en un video difundido en su red social Truth Social desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), afirmando que la campaña busca defender a los estadounidenses eliminando amenazas “inminentes” del régimen de los ayatolás, y para evitar que Irán obtenga un arma nuclear.

El mandatario aseguró que la operación, que ya incluye bombardeos y acciones militares coordinadas con Israel, pretende destruir la industria de misiles iraní y neutralizar las capacidades ofensivas del país, describiéndola como una “misión noble” para garantizar la seguridad nacional.

Trump también se dirigió directamente al pueblo iraní, instándolos a alzar­se y tomar el control de su gobierno una vez finalice la operación, y advirtiendo a las fuerzas armadas iraníes que depongan las armas bajo la promesa de “inmunidad total” para quienes lo hagan, mientras que quienes resistan enfrentarían “muerte segura”.

En su mensaje, el presidente reconoció que la ofensiva podría conllevar bajas estadounidenses, pero defendió la decisión como necesaria para proteger a Estados Unidos, sus tropas, sus aliados y sus bases en el extranjero de lo que calificó como “una dictadura radical y malvada”.

La escalada militar coincide con reportes de ataques aéreos en Teherán y otras ciudades iraníes, y llega en un contexto de crecientes tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, con represalias reciprocas y advertencias de respuestas contundentes por parte de Teherán.