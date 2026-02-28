En marzo de 2026, jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Anses podrán aprovechar descuentos y reintegros en más de 7.000 supermercados y comercios adheridos en todo el país, con beneficios que varían según la cadena y el medio de pago, informó el Ministerio de Capital Humano.

Los beneficios se aplican automáticamente al pagar con tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, sin necesidad de trámites adicionales. Entre las principales ofertas se encuentran 10% de descuento en supermercados como Disco, Jumbo y Vea (incluye todos los rubros y, en algunos, también perfumería y limpieza), 15% en Josimar y hasta 20% en Toledo. En Carrefour, el descuento también es del 10% con tope de reintegro de $35.000 por compra.

Además de los beneficios directos en supermercados, distintos bancos adheridos ofrecen promociones complementarias que potencian el ahorro de los jubilados. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina brinda un 5% de reintegro adicional en compras con su app BNA+ MODO en supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más; mientras que el Banco Galicia ofrece promociones de hasta 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés según condiciones de la tarjeta.

El listado de comercios incluye tanto grandes cadenas como supermercados regionales de todo el país, y los porcentajes de descuento y topes de reintegro pueden variar según cada establecimiento y la forma de pago utilizada.

Estos descuentos forman parte del programa Beneficios Anses, que busca aliviar el impacto de la inflación en los gastos cotidianos de los adultos mayores y se suma a otras políticas sociales que el organismo mantiene vigentes.

Los jubilados interesados en aprovechar estas promociones deben verificar qué supermercados están adheridos y cuáles son los requisitos de cada beneficio, ya que algunos tienen condiciones específicas de días y montos máximos de reintegro.