La petrolera estatal YPF presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025 y confirmó que alcanzó un resultado operativo bruto (EBITDA ajustado) de US$ 5 000 millones, cifra récord que representa el mejor desempeño operativo de la última década y que supera a los reportes de años anteriores, incluso en un contexto global de precios del crudo más bajos.

El sólido desempeño se logró en el segundo año de implementación del Plan 4×4, que prioriza la eficiencia, la expansión de negocios no convencionales y la disciplina financiera, elementos que permitieron compensar la caída de los precios internacionales del petróleo y reforzar los márgenes operativos.

Una de las claves detrás de este récord fue el crecimiento en la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta, que promedió alrededor de 165.000 barriles diarios en 2025 y alcanzó picos de más de 200.000 barriles por día hacia el final del año, consolidando a ese yacimiento como el principal motor productivo de la compañía.

Además, la reducción de costos y la estrategia de desinversión en activos maduros permitieron disminuir los costos de extracción y mejorar la eficiencia general, mientras que las refinerías operaron a niveles récord de procesamiento en el último trimestre.

A pesar del fuerte resultado operativo, YPF enfrentó desafíos en su resultado neto debido a factores contables y fiscales, con algunas estimaciones externas que señalan una pérdida neta en el año por decisiones relativas al reconocimiento de ajustes contables y pago de impuestos.

La empresa también informó sobre un plan de inversiones ambicioso para 2026, con desembolsos estimados en alrededor de US$ 6.000 millones, principalmente destinados a Vaca Muerta y proyectos de exportación de gas natural licuado (LNG), con miras a consolidar su presencia en mercados internacionales y potenciar la producción energética argentina.

Este balance muestra que, pese a las condiciones adversas del mercado global, YPF logró alcanzar un hito operativo notable, reforzando su rol central en el sector energético de Argentina y posicionándose para desafíos futuros.