Al menos 15 personas murieron este viernes cuando un avión militar boliviano modelo Hércules C-130 se estrelló al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, cerca de la capital boliviana, según confirmaron bomberos, autoridades civiles y los servicios de emergencia.

La aeronave, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana, había partido de Santa Cruz de la Sierra y llevaba a bordo nuevos billetes del Banco Central de Bolivia para su distribución cuando, al tocar tierra, perdió el control, se salió de la pista y terminó sobre una avenida concurrida, impactando varios vehículos particulares y de transporte.

Además de los fallecidos, decenas de personas sufrieron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir asistencia médica; entre los lesionados hay tanto ocupantes de vehículos como transeúntes presentes en el momento del accidente.

Imágenes y videos difundidos muestran el caos en la zona: restos del fuselaje, vehículos destruidos y billetes esparcidos por la calle tras el impacto, lo que motivó que algunos vecinos intentaran recogerlos, generando desorden que obligó a la intervención de policías y bomberos para contener a la multitud.

La policía y las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad y asistencia, con bomberos y equipos de emergencia tratando de sofocar fuegos, atender heridos y recuperar cuerpos entre los escombros. Las operaciones en el aeropuerto quedaron temporalmente suspendidas mientras continúan los trabajos de investigación.

El ministro de Defensa boliviano indicó que se abrirá una investigación para determinar las causas del accidente, entre ellas posibles condiciones climáticas adversas o fallas técnicas, aunque aún no se han difundido conclusiones oficiales

La tragedia conmocionó a Bolivia y plantea interrogantes sobre la seguridad de las operaciones aéreas militares en zonas urbanas, especialmente en un país cuyo aeropuerto de El Alto se encuentra en una zona densamente poblada y a gran altitud.