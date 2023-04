En la Coviar, antes en La Rioja y hace algunos meses desde Buenos Aires. Es por lo menos la tercera vez que Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, asegura que habrá medidas de apoyo para la exportación de productos de economías regionales. Esta vez hay una fecha concreta para el inicio de la medida, que este 1 de abril. Esto quiere decir que desde este sábado, el sector agro exportador de San Juan contaría con una divisa diferencial para sacar productos del país.

Es una de las medidas más pedidas por los exportadores, que vienen reclamando que cobran a un dólar oficial, pero pagan todos los insumos a dólar blue o cualquiera de las otras versiones de la moneda estadounidense. Esto quiere decir que compran insumos importados pagando $390 por dólar, pero a la hora de vender reciben $207 por dólar exportado. La nueva medida haría que los retornos sean por un valor mayor.

Pero todavía hay reservas en el l. Los más reacios todavía desconfían de que concretarán la medida y otros critican que será una medida por tiempo limitado, lo que genera diferencias entre quienes ya tuvieron que liquidar y los que ahora aprovecharán.

Quien fue parte de las negociaciones y pedidos fue Gustavo Samper, vicepresidente de la Coviar y presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan. El productor habló con DIARIO HUARPE y explicó que, de concretarse, uno de los sectores más beneficiados serán los mosteros. “La industria vitícola exporta entre un 40 a 45%, pero en el caso del mosto el 95% es exportab”, aseguró.

Por eso los productores de mosto podrán sacar una buena ventaja de esta medida. Otras agroindustrias que también se verán beneficiadas son olivícolas, pistacheros y una porción de las producciones de tomate.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Exportadores de San Juan, Antonio Giménez, dijo que si bien puede ayudar, sigue siendo un “parche” para el problema de fondo. “Esto viene a confirmar que el tipo de cambio con el que se exporta no es real, que hay un atraso cambiario muy fuerte que está afectando a los productores”, dijo el empresario.

Otros empresarios no quisieron hablar en "on" hasta que no haya más precisiones con respecto a la medida nacional, que podría tener reglamentaciones publicadas este sábado. “Ya vimos estos anuncios varias veces”, dijeron, sin tener muchas expectativas.

El plazo, la crítica común

La medida anunciada por el gobierno nacional tiene dos aplicaciones, según el tipo de producto. Para las oleaginosas habrá un mes de vigencia para aumentar las liquidaciones. Además de coincidir con los plazos de cosecha, el sector tiene la posibilidad de guardar su producto en silobolsas y, por lo tanto, guardar hasta el momento de liquidación más ventajoso.

Pero en el caso de las economías regionales los plazos de venta dependen de los ciclos agrícolas. Gustavo Samper explicó que, como representante de la Coviar, había pedido que la vigencia del dólar agro exportador llegue hasta febrero, para adaptarse a todo el ciclo vitícola.

Por ahora, según las declaraciones a la prensa, el resto de los sectores que no sean soja y otros granos, tendrían una ventana de 3 meses para vender con un dólar más alto, que si bien no llegaría al blue, sería mejor que el oficial, el más bajo de toda la variedad.

Antonio Giménez criticó esto y dijo que es “una injusticia para quienes ya liquidaron y también para los que no van a llegar a hacerlo durante este tiempo”. Para el empresario, esto hará que muchos queden en una situación desventajosa, pero también seguirá ejerciendo el efecto a largo plazo de la multiplicidad de divisas: desalentar a los sectores productivos y afectarlos profundamente en su rentabilidad.

Samper dijo que esperan que por lo menos hasta agosto se mantenga vigente el nuevo tipo de dólar. También aseguró que seguirán las negociaciones, una puerta que en sus declaraciones el gobierno nacional no cerró, ya que está prevista una revisión de la medida en junio.