Dólar blue: qué factor lo mantendrá controlado en el corto plazo

La venta del 49% restante de Prisma a Advent en u$s 350 millones le traerá un alivio al Gobierno, porque mantendrá controlado al dólar financiero. En los próximos días deberán entrar alrededor de u$s 200 millones desde el exterior a través del contado con liquidación.

El CCL mueve alrededor de u$s 50 millones por día, por lo cual representaría alrededor de cuatro ruedas de flujo, lo que no es poco. Además, el contado con liqui suele ser una suerte de hermano mayor del blue, porque mueve diez veces más, por lo cual su cotización de algún modo le marca el precio al billete que se vende en las cuevas.

El pago restante de Advent será abonado de la siguiente manera: 30% en pesos ajustables por CER (UVA) a una tasa del 15% nominal anual y 70% en dólares a una tasa del 10% nominal anual dentro del plazo de seis años.

EXTENSIÓN DE PLAZO

Asimismo, se ha acordado que parte del saldo del precio por la venta del 51% del capital social y los votos de Prisma sea abonado en dos cuotas, extendiendo el plazo para su pago a los años 2026 y 2027.

La fórmula a aplicar en el contrato fue en un valor que es siete veces EBITDA (ganancias antes de impuestos), que es de u$s 190 millones a dólar oficial, mientras que ahora lo hicieron al valor del contado con liquidación.

BRECHA CAMBIARIA

En realidad, el problema fue la brecha cambiaria, porque cuando se hizo el acuerdo fue a dólar oficial, el único que había, ya que los otros valían lo mismo durante la gestión de Mauricio Macri.

Advent, el fondo de inversión que en enero de 2019 compró el 51% de la compañía dueña de Banelco y Pagomiscuentas, ya pagó u$s 400 millones cash y le falta abonar u$s 280 millones por el 51% de la compañía. Si Advent desistía de la compra, perdía los u$s 400 millones que ya pagó.

Por: MARIANO GORODISCH