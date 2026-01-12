Valle Fértil se encuentra de luto tras el fallecimiento de Fabián Zagaglia, reconocido sensei de karate y docente de educación primaria, quien dejó una profunda huella en la comunidad. Su partida causó tristeza en todo el departamento, especialmente entre los jóvenes a quienes enseñaba, muchos provenientes de zonas alejadas y de menores recursos, que encontraban en sus clases una oportunidad para superarse día a día.

Zagaglia no solo era un maestro de artes marciales, sino también un referente de disciplina, esfuerzo y compromiso. Generaciones de alumnos recuerdan su guía, su paciencia y su apoyo incondicional. “Te fuiste, Campeón. Gran amigo que me dio Valle Fértil, se te extrañará cada vez que vaya por tu elegido y querido Valle... Abrazos al cielo, amigo”, escribió uno de sus amigos de la vida en redes sociales.

Publicidad

El dolor también se hizo sentir en las autoridades y medios locales. Daniel Tello, director de Radio Valle Fértil Vibra Online Inclusiva, expresó su acompañamiento a la familia: “Queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia. Q.E.P.D.”. Por su parte, el Intendente Departamental, Prof. Mario Riveros, junto a autoridades de gobierno y personal municipal, transmitieron sus condolencias: “Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares”.

La comunidad de Valle Fértil despide a un verdadero referente, un maestro que más allá de enseñar karate, enseñó valores de vida y dejó un legado imborrable en cada alumno que tuvo el privilegio de aprender de él.