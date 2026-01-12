Provinciales > Luto
Dolor en Valle Fértil por la muerte de Fabián Zagaglia, el gran sensei
POR REDACCIÓN
Valle Fértil se encuentra de luto tras el fallecimiento de Fabián Zagaglia, reconocido sensei de karate y docente de educación primaria, quien dejó una profunda huella en la comunidad. Su partida causó tristeza en todo el departamento, especialmente entre los jóvenes a quienes enseñaba, muchos provenientes de zonas alejadas y de menores recursos, que encontraban en sus clases una oportunidad para superarse día a día.
Zagaglia no solo era un maestro de artes marciales, sino también un referente de disciplina, esfuerzo y compromiso. Generaciones de alumnos recuerdan su guía, su paciencia y su apoyo incondicional. “Te fuiste, Campeón. Gran amigo que me dio Valle Fértil, se te extrañará cada vez que vaya por tu elegido y querido Valle... Abrazos al cielo, amigo”, escribió uno de sus amigos de la vida en redes sociales.
El dolor también se hizo sentir en las autoridades y medios locales. Daniel Tello, director de Radio Valle Fértil Vibra Online Inclusiva, expresó su acompañamiento a la familia: “Queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia. Q.E.P.D.”. Por su parte, el Intendente Departamental, Prof. Mario Riveros, junto a autoridades de gobierno y personal municipal, transmitieron sus condolencias: “Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares”.
La comunidad de Valle Fértil despide a un verdadero referente, un maestro que más allá de enseñar karate, enseñó valores de vida y dejó un legado imborrable en cada alumno que tuvo el privilegio de aprender de él.