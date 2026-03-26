Con el envión anímico de su última victoria, San Martín de San Juan se presenta este jueves en Buenos Aires. Desde las 15:00, el equipo verdinegro visitará a Huracán por la sexta fecha del Torneo Proyección de la Liga Profesional de Fútbol, en un duelo clave para las aspiraciones de los dirigidos por el "Purruco" Antuña.

El conjunto sanjuanino llega a este compromiso tras derrotar a Ferro Carril Oeste por 2-1 en la jornada anterior, un resultado que le permitió tomar aire pero que aún no lo saca de la zona baja. Actualmente, San Martín marcha en el puesto 16 del Grupo B con solo 3 puntos obtenidos en 5 partidos disputados, en una zona que es dominada por Lanús (16 unidades) y escoltada por Boca (13).

Por su parte, el "Globo" llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en la fecha pasada. Esta situación representa una oportunidad inmejorable para que el Verdinegro intente capitalizar los errores defensivos del local y traerse los tres puntos a San Juan.

Lograr una victoria hoy significaría no solo encadenar dos triunfos consecutivos, sino también comenzar a recortar distancias en una tabla muy competitiva donde cada punto vale oro para el desarrollo de los juveniles.

Los hinchas que deseen seguir las alternativas del encuentro entre el Verdinegro y el Globo podrán hacerlo en vivo a través de la plataforma oficial de la liga en lpfplay.com, donde se transmitirá el cotejo de manera gratuita para todo el país.