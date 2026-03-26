Guía para cocinar tortas fritas alemanas en versiones dulces o saladas

Las tradicionales tortas fritas alemanas, también denominadas kreppels o calzones rotos, forman parte esencial de la tradición matera. Según Sonia Cantero, reconocida en redes como @la_chef_lapin, estas recetas son muy tentadoras y están pensadas para disfrutarlas con los mates y a toda hora. La cocinera sostiene que estas preparaciones siempre salen bien.

Para elaborar la versión dulce, se necesitan medio kilo de harina leudante, una cucharadita de sal fina, un huevo, una cucharadita de ralladura de limón, 150 cc de leche y tres cucharadas de azúcar.

El procedimiento consiste en colocar la harina en forma de corona y agregar en el centro el azúcar, el huevo, la ralladura, la leche y la sal. Se debe mezclar todo hasta lograr una masa uniforme que no se pegue en las manos, dejándola descansar 15 minutos.

Posteriormente, se estira sobre una superficie enharinada hasta obtener un espesor de aproximadamente un centímetro y medio. La masa se corta a lo largo en tiras de unos 4 centímetros de ancho por 6 de largo, se les realiza un tajo central y se pasa uno de los extremos por el agujero para darles su forma característica. Se llevan las piezas a aceite caliente a fuego moderado hasta que doren y se retiran sobre papel absorbente. Es ideal espolvorearlas con azúcar impalpable mientras permanecen tibias.

En cuanto a la opción salada con queso, los ingredientes incluyen medio kilo de harina leudante, un huevo, 200 gramos de queso parmesano, media cucharadita de sal fina y 150 cc de leche o agua.

En un bowl se coloca la harina con todos los componentes menos el líquido, el cual se incorpora de a poco para formar una masa levemente pegajosa. Tras un descanso de 10 a 15 minutos, se estira la masa con un grosor de un centímetro y medio sobre una superficie con harina.

Se cortan tiras horizontales de 4 o 5 centímetros de ancho por 6 de largo, se les hace un tajo central para pasar un extremo y se fríen en aceite caliente hasta dorar, quedando listas para ser devoradas.