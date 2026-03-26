A qué famosa echaron de su trabajo en Canal Nueve y reemplazaron por un modelo

El futuro de Laurita Fernández en Canal 9 se definió tras semanas de especulaciones sobre su continuidad en la señal. El periodista Juan Etchegoyen confirmó en Mitre Live que la conductora no seguirá al frente de Bienvenidos a Ganar.

Al respecto, el comunicador aseguró que "hace algunas semanas conté que Laurita Fernández prácticamente estaba fuera de Canal 9, y ahora lo puedo confirmar: Laurita no va a continuar con la conducción de Bienvenidos a Ganar",. Esta determinación se vincula directamente con una serie de exigencias que la artista planteó para permanecer en el ciclo de entretenimientos.

Según detalló Etchegoyen, Fernández solicitó transformaciones profundas tanto en el equipo como en el contenido del programa,,. "Me dicen que Laurita pidió para seguir con la conducción del ciclo, cambiar el jurado, cambiar el equipo de producción, debido a que ya no quería trabajar con Peluca Brusca, su expareja, también la escenografía, y el formato. Y además, un aumento del sueldo", reveló el periodista sobre los condicionamientos planteados.

Ante este escenario, la postura de las autoridades del canal fue contundente y negativa frente a cada uno de los puntos solicitados. El cronista explicó que "sobre esto me dicen que le dijeron que no a todo y que finalmente queda afuera de Bienvenidos a Ganar".

Sin dejar lugar al misterio, se reveló que Hernán Drago asumirá el liderazgo del programa en esta nueva etapa. Etchegoyen afirmó que "quién ocupará su lugar, obviamente, será Hernán Drago, que en estos días firmará su contrato con Kuarzo para quedar como el gran conductor de Bienvenidos a Ganar". De concretarse oficialmente, Fernández concluiría su paso por Canal 9 en un clima de tensiones internas y pretensiones salariales no alcanzadas.