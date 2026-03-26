Israel confirmó que abatió a Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán y figura clave en el bloqueo del estrecho de Ormuz, en un ataque realizado en la ciudad portuaria de Bandar Abás. La operación se da en el marco de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

Tangsiri era señalado como el principal responsable de coordinar las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en un punto neurálgico para la economía global.

El ataque, que también habría dejado otros oficiales muertos, fue presentado por el gobierno israelí como un golpe directo a la estructura militar iraní y parte de una ofensiva más amplia contra la cúpula del régimen.

La muerte del comandante se produce en un contexto de fuerte tensión, con el estrecho de Ormuz prácticamente restringido desde el inicio del conflicto a fines de febrero, lo que generó un impacto inmediato en los mercados energéticos y en el comercio internacional.

Desde Israel aseguraron que continuarán los ataques contra objetivos estratégicos iraníes, mientras que Teherán mantiene su postura de confrontación y advierte sobre posibles represalias, lo que alimenta el riesgo de una escalada aún mayor en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del planeta, ya que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y es clave para el suministro energético global, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene consecuencias inmediatas a nivel internacional.

La eliminación de Tangsiri se suma a una serie de ataques selectivos contra altos mandos iraníes en las últimas semanas, en una guerra que continúa intensificándose y sin señales claras de una resolución diplomática en el corto plazo.