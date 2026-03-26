La cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó cerca de un 10% en febrero en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos oficiales, en un contexto marcado por el encarecimiento de los viajes y cambios en el tipo de cambio.

En total, salieron del país 1.629.200 turistas residentes, lo que representa una baja interanual del 10,7% y casi 200.000 viajeros menos que en febrero de 2025.

A pesar de la caída, el volumen de argentinos que viajan al exterior sigue siendo elevado y continúa generando un fuerte desequilibrio frente al turismo receptivo. Durante el mismo período ingresaron 534.200 turistas extranjeros, lo que amplió la brecha.

El saldo negativo en el segmento turístico fue de más de un millón de personas y, si se suman excursionistas, el rojo total alcanzó 1.320.600 visitantes internacionales, consolidando una tendencia estructural del sector.

En cuanto a los destinos, la mayoría de los argentinos eligió países limítrofes. Brasil concentró más de un tercio de los viajes, seguido por Uruguay y Chile, lo que confirma la preferencia por opciones cercanas y más accesibles.

Por vía de transporte, más de la mitad de los viajeros salió por tierra, aunque este segmento fue el más afectado por la caída, con una baja superior al 25%. En contraste, los viajes en avión crecieron casi un 20% interanual.

El principal factor detrás de la caída es el encarecimiento del dólar en términos reales, que volvió más costosos los consumos en el exterior y desalentó la salida de turistas argentinos, al mismo tiempo que favoreció la llegada de extranjeros al país.

Así, el turismo internacional refleja un cambio de tendencia en 2026, con menor salida de argentinos pero todavía con un fuerte déficit en la balanza, que impacta directamente en la economía por la salida de divisas.