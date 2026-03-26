El fútbol sanjuanino tendrá un receso forzado este fin de semana. La Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un comunicado oficial confirmando la suspensión total de la novena fecha del Torneo Apertura y de la tercera fecha del Ascenso debido a la imposibilidad de contar con el servicio de seguridad necesario en las canchas de la provincia.

El motivo principal radica en la saturación de la agenda de la Policía de San Juan. Durante los próximos días, la provincia será sede de eventos de gran magnitud que requieren un despliegue masivo de efectivos, dejando sin recursos operativos a los partidos de la liga local.

Entre los eventos que obligaron a tomar esta decisión se destacan la tradicional Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que moviliza a miles de jinetes y fieles, y la competencia internacional Ironman, que exige cortes de ruta y custodia permanente en diversos departamentos.

A esto se le suma el compromiso de San Martín, que este viernes recibirá en Concepción a Racing de Córdoba por la Primera Nacional, demandando también un importante anillo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Hilario Sánchez. Y también el Iroman que se desarrollará este fin de semana en la provincia.

Ante este panorama, la Liga informó que los encuentros no quedarán en el olvido, sino que se trasladarán a los días de semana. Según el comunicado, la novena jornada del Apertura se disputará íntegramente entre los días martes y miércoles de la semana próxima. "Agradecemos su comprensión y colaboración para seguir viviendo el fútbol de forma segura", expresaron desde la institución, remarcando que sin la presencia policial garantizada es imposible abrir las puertas de los estadios para el público y los protagonistas.