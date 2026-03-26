La investigación judicial por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este suma un nuevo capítulo este jueves con la declaración del piloto que facturó el vuelo privado en el que el funcionario regresó a la Argentina junto a su familia.

Se trata de Agustín Issin, quien será citado como testigo en la causa que busca determinar cómo se financió el traslado aéreo durante el fin de semana largo de Carnaval, en medio de sospechas sobre posibles irregularidades.

Según consta en el expediente, la factura del vuelo de regreso fue emitida el 9 de marzo por un monto de 3000 dólares y figura a nombre del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, lo que generó dudas sobre quién pagó realmente el viaje.

El propio Issin ya había explicado que actuó como intermediario o “broker” de la operación, y que el vuelo fue reservado y abonado por Grandio, mientras que la empresa operadora fue Alpha Centauri.

La Justicia también investiga el tramo de ida, que aparece vinculado a una productora relacionada con el mismo entorno, lo que refuerza las sospechas sobre el circuito de financiamiento del viaje.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas la recolección de documentación, registros aeroportuarios y material de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos del vuelo.

La causa se inició tras denuncias de la oposición que pusieron en duda la compatibilidad entre el costo del viaje en jet privado y los ingresos declarados por el jefe de Gabinete, lo que abrió un debate sobre posibles dádivas o financiamiento irregular.

La declaración del piloto será clave para esclarecer quién pagó el traslado y cómo se estructuró la operación, en un caso que sigue sumando elementos y mantiene bajo investigación al entorno del funcionario.