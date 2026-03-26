El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan dio a conocer el cronograma de pagos para el sector docente correspondiente al mes de marzo. Según el comunicado oficial, los haberes estarán acreditados y disponibles en los cajeros automáticos a partir del próximo martes 31 de marzo.

El incremento para este mes consiste en un 5% de aumento salarial, al que se le suman mejoras técnicas en la estructura del recibo de sueldo: se añadirán 6 puntos al código A01 y otros 6 puntos al código E60.

Además, para los cargos docentes que perciben los menores ingresos del escalafón, se aplicarán los códigos G44 y G46 como complemento salarial, buscando equiparar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Bono extraordinario para toda la administración

En el mismo anuncio, la cartera económica confirmó una noticia esperada por el resto de los empleados públicos. El miércoles 15 de abril se hará efectivo el pago de un bono no remunerativo y no bonificable de $120.000. Esta suma fija alcanzará a la totalidad de los agentes que integran la Administración Pública Provincial.

Recomendaciones para el cobro

Desde el Gobierno recordaron a los beneficiarios que la red de cajeros automáticos funciona las 24 horas. Asimismo, para evitar filas en las entidades bancarias, destacaron que continúa vigente el sistema de extracción de efectivo mediante el servicio "Extra Cash" de Visa.

Este beneficio permite retirar dinero con la tarjeta de débito al momento de realizar compras en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia que cuenten con la identificación correspondiente.