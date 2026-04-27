El emotivo homenaje de Marta Fort a su papá en los Martín Fierro de la Moda

En el marco de la cuarta entrega de los Martín Fierro de la Moda, evento que contó con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, Marta Fort capturó la atención de los presentes mediante una propuesta estética cargada de nostalgia. La joven se presentó en la alfombra roja con una creación de alta costura diseñada por Claudia Arce, consistente en un vestido de crepé suizo blanco con bordados artesanales en cristales que fusionaba la elegancia tradicional con matices audaces.

La elección del vestuario no fue casual, ya que incorporó elementos visuales que remiten directamente a la identidad de su padre. El diseño incluyó detalles de estética gótica, destacando un lazo negro en la zona de la cintura y una cruz en el pecho, componentes que solían formar parte del estilo personal del recordado empresario. Sin embargo, el punto más alto del tributo fue la utilización de joyas auténticas que pertenecieron a Ricardo Fort, permitiendo que su legado estuviera presente físicamente en la ceremonia.

Durante su paso por el evento, la influencer explicó el motivo de su decisión y afirmó que "fue una noche muy especial y quería que él me acompañara de alguna manera. Elegí estas piezas porque representan su esencia y su amor por la moda". Estas palabras resonaron con fuerza en una velada donde la heredera logró consolidar su perfil propio dentro de la industria, uniendo el pasado familiar con la vanguardia actual. Con este gesto que rápidamente se volvió tendencia, la joven reafirmó su personalidad ante las cámaras al declarar que "quería que estuviera conmigo" en un momento tan relevante para su carrera.