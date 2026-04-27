Osecac atraviesa una delicada situación financiera en San Juan y mantiene deudas con clínicas, sanatorios y profesionales de la salud, lo que derivó en cortes parciales de prestaciones. Así lo confirmó Mirna Moral, secretaria del Sindicato de Empleados de Comercio, quien explicó que los pagos llegan desde Buenos Aires y se realizan de manera escalonada, sin contar aún con un monto total consolidado de la deuda.

Moral señaló que los problemas no comenzaron recientemente, sino que se arrastran desde mediados del año pasado. Según explicó, durante varios meses lograron evitar que la situación tomara estado público gracias a negociaciones permanentes con prestadores y pagos parciales que permitieron sostener la atención.

Sin embargo, admitió que los atrasos se profundizaron. Indicó que todavía existen alrededor de 30 prestadores que no cobraron noviembre, cuando ya deberían haberse cancelado períodos posteriores. “La obra social está pagando con mucho atraso y eso genera complicaciones inevitables”, sostuvo en diálogo con radio Amancer.

Qué servicios están afectados

Entre las restricciones actuales, detalló que en el Cimyn se encuentran suspendidas algunas prestaciones. Precisó que los partos y cesáreas continúan con normalidad, pero no ocurre lo mismo con intervenciones que requieren anestesia.

También indicó que, hasta la última información recibida, estaban interrumpidos los servicios de anestesistas y cirujanos para determinados procedimientos. En esos casos, explicó que los afiliados deben recurrir a un sistema de reintegro contemplado dentro del Programa Médico Obligatorio.

“Se cumple con el PMO, pero mediante reintegros. La obra social devuelve el 70% de lo que cobran los anestesistas, que es el valor que cubre habitualmente”, expresó.

Las razones de la crisis

Moral atribuyó la situación a una combinación de factores económicos y estructurales. En primer lugar, mencionó el empleo no registrado y la mora en los aportes patronales, lo que reduce los ingresos genuinos del sistema.

Además, remarcó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ya que el porcentaje que ingresa por aportes resulta cada vez menor frente al aumento constante de medicamentos, insumos y tratamientos médicos.

También sostuvo que existen afiliados de otros regímenes que optan por Osecac con aportes inferiores a los de un trabajador mercantil activo, mientras que jubilados y monotributistas demandan mayores prestaciones con contribuciones menores.

Demoras en fondos nacionales

Otro punto señalado por la dirigente fue el circuito de distribución de fondos nacionales. Explicó que los aportes pasan primero por cuentas centralizadas y luego son girados a las obras sociales en plazos variables, lo que complica la previsibilidad financiera.

A eso sumó los tratamientos de alto costo que deben cubrirse de inmediato, aunque luego sean reintegrados por organismos nacionales varios meses después. “La obligación de brindar la prestación es inmediata, pero el recupero tarda mucho más”, afirmó Moral.