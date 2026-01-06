Un video y diversas imágenes registraron el momento en que dos cruceros colisionaron en el puerto de Ushuaia este lunes, en medio de un fuerte temporal de viento y oleaje que afectó la zona, informaron fuentes consultadas por medios locales.

El incidente se desencadenó cuando el crucero World Voyager, dedicado a viajes de expedición hacia la Antártida, se soltó de sus amarras tras el corte de uno de sus cabos, impulsado por ráfagas cercanas a los 40 nudos (unos 75 km/h). El buque quedó a la deriva dentro del área portuaria y primero impactó contra la estructura del muelle, para luego colisionar con otro crucero amarrado, el Viking Octantis.

Publicidad

Según lo detallado por la Prefectura Naval Argentina, las condiciones meteorológicas adversas de la jornada (con vientos sostenidos de hasta 30 nudos y ráfagas aún más intensas) fueron el principal factor detrás del accidente, aunque aún se aguarda un informe oficial para determinar cómo se produjo el corte del cabo.

Pese al impacto entre las dos embarcaciones, no se registraron heridos entre pasajeros ni tripulantes, y los daños fueron leves: de acuerdo con fuentes consultadas, el Viking Octantis sufrió deterioros superficiales en una de sus barandas, mientras que la proa del World Voyager presentó una fisura por encima de la línea de flotación, sin ingreso de agua ni comprometer la seguridad de los buques.

Publicidad

El puerto de Ushuaia, considerado la “puerta de entrada a la Antártida”, suele recibir numerosos cruceros en temporada alta, y este tipo de maniobras depende en gran medida de las condiciones climáticas, que en el extremo sur argentino pueden volverse muy exigentes incluso dentro de la terminal portuaria.

Mientras se esperan precisiones oficiales, las embarcaciones implicadas podrían continuar sus itinerarios hacia la Antártida, dado que los daños no comprometen la navegabilidad ni la seguridad general, según la información preliminar de fuentes del sector marítimo consultadas por medios locales.