Vialidad Provincial asegura que la repavimentación de calle Meglioli estaría lista en 20 días

La espera para los vecinos de Rawson y Rivadavia que transitan diariamente por la calle Meglioli parece estar llegando a su fin. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, brindó detalles técnicos de la obra y sorprendió con un plazo de ejecución sumamente ágil: una vez que las máquinas comiencen a trabajar, la repavimentación estará terminada en tan solo 20 días.

El funcionario explicó que el compromiso asumido por el Gobernador es intervenir el tramo que va desde República del Líbano hasta Calle 5. "Haciendo una relación directa, para los 1.500 metros que demandó la calle Lemos, tardamos 10 días; esto en Meglioli debería llevar 20 días de trabajo a partir del inicio", detalló Lucero.

El paso previo: erradicación de árboles

A pesar de la celeridad prometida, el reloj comenzará a correr una vez que el municipio de Rawson termine con el saneamiento de la zona. El asfalto actual se encuentra seriamente dañado por las raíces de eucaliptus centenarios que deben ser intervenidos para garantizar la durabilidad de la nueva cinta asfáltica.

"El inicio va a depender de la liberación de la parte de los árboles. Les hemos pedido colaboración al municipio para erradicar esas especies que están afectando el pavimento. Ni bien ellos nos liberen el sector, nosotros intervenimos de inmediato", aseguró el director.

Tránsito habilitado durante la obra

Uno de los puntos clave que destacó Lucero es que no se prevén cortes totales que compliquen el cotidiano de los sanjuaninos. La metodología de trabajo permitirá que los 20 días de obra convivan con el flujo vehicular.

El funcionario expuso que se habilitará media calzada para no interrumpir el tránsito. A su vez, destacó que el trabajo con concreto asfáltico permitirá que se libere la circulación prácticamente de inmediato tras su colocación. En cuanto a seguridad, Lucero aseguró que habrá señalización especial y se solicita a los conductores disminuir la velocidad al pasar por el sector.

"Hemos realizado trabajos similares en arterias mucho más demandadas, como calle Córdoba o El Libertador, sin interrumpir nunca la circulación", recordó Lucero para llevar tranquilidad a los usuarios.

Con esta obra, Vialidad busca completar el circuito que inició en noviembre pasado con la calle Lemos, brindando una solución definitiva a un sector del Gran San Juan que ha crecido exponencialmente en flujo vehicular en los últimos años.

El dato

La repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70) en Rawson comprenderá trabajos en 2.700 metros lineales en el tramo que va desde calle República del Líbano hasta Calle 5.

Las tareas previstas incluyen limpieza de banquinas, reacondicionamiento de la base estructural y posterior colocación de la nueva carpeta asfáltica, mejorando las condiciones de circulación y seguridad vial.

El proyecto será financiado íntegramente con fondos provinciales, en el marco de la Etapa Nº 21 que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad, a través de la cual se desarrollan mejoras viales en distintos departamentos de la provincia.