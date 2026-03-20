La policía informó que detuvieron a dos hombres por intentar robarle a pasajeras en un colectivo de la Red Tulum, en la intersección de Benavídez y Tucumán. La intervención policial se produjo minutos después de la medianoche, luego de que transeúntes alertaran sobre la situación.

Según informaron fuentes policiales, testigos advirtieron que uno de los sospechosos se encontraba colgado de una ventanilla del colectivo, mientras que el otro intentaba darse a la fuga por la zona. Ante esto, personal de la Comisaría 2° actuó rápidamente y logró aprehender a uno de los implicados en el lugar.

El segundo sospechoso escapó por calle Benavídez en dirección a calle Mendoza, pero fue interceptado a pocos metros de la zona de Mary O’Graham, con la colaboración de un móvil policial que participó del operativo.

Foto gentileza Policía de San Juan.

Al inspeccionar la escena, los efectivos encontraron a una mujer de 32 años recostada en el piso dentro del colectivo. De acuerdo al relato de los pasajeros, el agresor le propinó un puntapié en la cabeza cuando intentaba impedir su huida, tras el intento de arrebato.

La investigación indica que ambos hombres habrían intentado robarle un bolso de hockey y un teléfono celular Motorola Moto G23 a otra pasajera, de 34 años, generando momentos de tensión dentro de la unidad.

Una ambulancia se hizo presente en el lugar y brindó asistencia a la mujer herida, mientras que los sospechosos fueron trasladados a sede policial.

Los detenidos fueron identificados como Flores Núñez, de 26 años, oriundo de Capital, e Ibañez, de 38 años, con domicilio en Rivadavia. Ambos quedaron vinculados a un legajo fiscal por robo en grado de tentativa, con intervención de la UFI de Flagrancia.